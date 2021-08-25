Баку, 25 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что за начало войны в Нагорном Карабахе в 2020 году якобы несут ответственность Армения и страны, которые её не остановили. Это заявление азербайджанский лидер сделал 24 августа на встрече с новым постоянным координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

President.az Ильхам Алиев

«Если бы санкции ввели против Армении вовремя, если бы сопредседатели Минской группы использовали 5% потенциала трёх ведущих стран мира, чтобы убедить или заставить Армению вывести свои оккупационные силы, войны не произошло бы. Следовательно, ответственность за войну лежит не только на Армении, но и на тех, кто не мог или не хотел заставить её соблюдать нормы международного права», — сказал Алиев.

Он добавил, что Азербайджан в ходе войны воспользовался статьей 51 Устава ООН, в которой предусмотрено право всем странам на самооборону. Алиев также назвал позицию Баку «справедливой».

Напомним, в сентябре 2020 года Баку объявил, что проводится «контрнаступательная операция» в Нагорном Карабахе в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. В ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня. Официальный статус Арцаха остался не определён.