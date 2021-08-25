Москва, 25 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Российское правительство дополнительно направит в регионы более 21,5 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. Об этом сообщает 25 августа пресс-служба правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Свыше 21,5 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет», — говорится в сообщении.

Поддержку получат малообеспеченные семьи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ будет опубликован в ближайшее время.

Ранее на заседании правительства Мишустин подчеркнул, что адресная помощь важна родителям, особенно тем, кто испытывает трудности с деньгами. В 2021 году на такие выплаты направили 254 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в 2020 году своим указом ввёл ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. В 2021 году правила предоставления выплаты усовершенствовали.

Читайте также: Мишустин продлил программу семейной ипотеки