Магас, 25 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Ингушетии решили отказаться от депутатских мандатов два депутата Народного собрания. Заявления о досрочном сложении полномочий подали Асхаб Сукиев и Микаил Муцольгов. Их рассмотрят в день открытия осенней сессии, сообщили 25 августа в пресс-службе парламента.

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«На предстоящем пленарном заседании парламентарии рассмотрят заявления депутатов Асхаба Сукиева и Микаила Муцольгова о досрочном прекращении ими полномочий депутатов Народного собрания республики шестого созыва», — говорится в сообщении.

Отметим, оба депутата являются представителями «Единой России». Сукиев — вице-спикер парламента, председатель комитета по бюджету и налогам. Муцольгов — зампредседателя комитета по экономической политике.