Таганрог, Ростовская область, 25 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Ростовской области утром 25 августа произошла авария с участием патрульного автомобиля ДПС. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна ГИБДД

Сообщение о дорожной аварии на пересечении улицы Маршала Жукова и переулка 12-й Новый в Таганроге поступило примерно в 6:30 мск. На пересечении неравнозначных дорог столкнулись патрульный Ford Focus и Nissan Qashqai. Обошлось без пострадавших.

Обстоятельства аварии устанавливаются.