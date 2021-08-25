Курган, 25 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Курганской области на федеральных трассах «Иртыш» и «Екатеринбург-Шадринск-Курган» в связи с дневной температурой воздуха свыше +32 вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Движение перекрыто

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Трасса Р-254 «Иртыш» будет перекрыта на участке км 55 — км 465 и на участке км 00 — км 91, подъезд к Тюмени. Трасса Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган» на участке км 125 — км 356.

Ограничение вводится 25 августа с 12:00 до 19:00 часов по местному времени (10:00 — 17:00 мск).

Подрядным организациям поручено организовать пролив проезжей части. Подразделениям ГИБДД необходимо осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения.