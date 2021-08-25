Кемерово, 25 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 25 августа, после капитального ремонта открыли спортивный комплекс «Лазурный». По словам губернатор региона Сергея Цивилёва, возобновление работы бассейна было одним из горячих пожеланий кемеровчан.

Телеграм-канал «Цивилев. Live» Бассейн «Лазурный» в Кемерове

«Спорту в Кузбассе уделяется особое внимание, если в 2018 году в регионе был один из худших показателей в стране по укомплектованности спортивными объектами на душу населения, то сейчас ситуация кардинально изменилась, мы уже входим в лидирующую группу в России по количеству спортивных объектов на каждого жителя. Важно, что мы делаем это для людей, для наших детей, и эти усилия дают результаты», — отметил Цивилёв.

Затраты на модернизацию объекта составили 200 млн рублей частных инвестиций. За 1,5 года восстановили чашу плавательного бассейна, усилили несущие конструкции здания, заменили систему вентиляции и водоподготовки, выполнили качественный и современный ремонт.