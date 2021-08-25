Москва, 25 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Министерство строительства и ЖКХ России могло бы снизить на один процентный пункт ипотечную ставку для жилья с высоким классом энергоэффективности и, напротив, ограничить льготы для новостроек с более низким классом, считают в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Об этом пишет 25 августа газета «Известия».

ИА REGNUM Новостройки

Заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький отметил, что в отношении почти 8 тыс. домов, введённых в России в 2019 году, класс энергетической эффективности не определён, а это 51% домов. К классу А++ («близкий к нулевому») отнесены 1,4% домов, к А+ («высочайший) — 4,2%, к А («очень высокий») — 6%, к В («высокий») — 22,4%.

Ещё 1,2% домов имеют класс С («повышенный»), 3,6% — D («нормальный»), 0,2% — Е («пониженный»), 0,1% — F («низкий»), 0,06% — G («очень низкий»).

Предложение ОНФ об удешевлении ипотеки касается жилья классом не ниже В («высокий»). Также предлагается обязать продавцов жилья рассказывать покупателям о классе энергетической эффективности.

Эксперты отмечают, что покупателям сложно разобраться с классами энергоэффективности жилья, и ценности для них этот показатель не представляет. Класс энергоэффективности указывает на рациональность расходования ресурсов — тепла и электроэнергии — при эксплуатации объекта. Чем выше класс, тем комфортнее жильё.

В настоящее время в России нет законодательного запрета на строительство домов классом ниже В. Если Минстрой примет во внимание инициативу ОНФ, застройщикам придётся уделять внимание показателю энергоэффективности ещё при проектировании.

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