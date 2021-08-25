Сан-Диего, США, 25 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на автомагистрали Interstate 5 неподалеку от города Дель-Мар в округе Сан-Диего на западе США, в результате чего пострадали два человека. Об этом 25 августа сообщает местное издание San Diego Union-Tribune со ссылкой на представителя дорожной полиции Калифорнии и Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

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Уточняется, что небольшой самолет Piper PA-32 произвел экстренную посадку на автомагистраль во второй половине дня 24 августа по причине возникновения у воздушного судна механических проблем.

Также указывается, что пилот и пассажир самолета не получили травм в результате инцидента, однако двое находившийся в столкнувшихся с воздушным судном автомобилей получили порезы от осколков стекла, после чего они были доставлены для оказания медпомощи в больницы.

Кроме того, отмечается, что после экстренной посадки самолета на автомагистрали собралась пробка и добавляется, что FAA начало проверку по факту этого происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в результате катастрофы лёгкого самолёта, разбившегося в северной части Франции, погибли как минимум два человека.