Краснодар, 25 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Краснодарском крае собрать мальчика в школу обойдется в 21,4 тыс. рублей, купить все необходимое для школьницы будет стоить в среднем 25,5 тыс. рублей, данные опубликовал Краснодарстат. Специалисты исходили из цен на июль 2021 года.

Захар Степанов ИА REGNUM 1 сентября в школе

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Самая большая доля расходов приходится на покупку одежды и обуви. Так, средняя стоимость комплекта школьной формы для мальчика обойдется в 11,4 тыс. рублей — в него входят брюки из полушерстяных тканей, сорочка верхняя для мальчиков, джемпер, ботинки, полуботинки, туфли детские летние (сандалеты), носки, гольфы детские. Комплект для девочки обойдется в 15,5 тыс. рублей, он включает платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, юбку для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, джемпер для детей школьного возраста, блузку для девочек школьного возраста, колготки детские, ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, туфли детские летние (сандалеты), носки, гольфы детские.

Ещё в 4,9 тыс. рублей обойдётся покупка формы для занятий физкультурой — собственно спортивного костюма, футболки, кроссовых туфель с верхом из искусственной кожи. Набор канцтоваров и ранец обойдутся примерно в 5,2 тыс. рублей.

Как уточнили в Краснодарстате, в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года стоимость школьного набора для мальчиков выросла на 6,4%, для девочек — на 6,7%.