Барнаул, 25 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Ректору ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» предъявлено обвинение по статье о растрате в Алтайском крае. Подробности уголовного дела 25 августа сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Василий Перов. Приезд станового на следствие. 1857

По данным следствия, на протяжении длительного периода времени с 2014 по 2017 год обвиняемый совместно с директором Алтайского филиала ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» совершили растрату денежных средств государственного университета на общую сумму около 2,5 миллионов рублей путем их перечисления на подконтрольные им счета физических и юридических лиц.

Под видом оплаты мнимых гражданско-правовых договоров, которые в действительности не заключались и не исполнялись, в дальнейшем выведенные денежные средства на подконтрольные расчётные счета использовались обвиняемыми для личных целей.

В марте 2021 года директор учебного заведения предстала перед судом по обвинению в растрате. В связи с тем, что ректор от органов следствия скрылся, в декабре 2020 года уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и мужчину объявили в федеральный и международный розыск.

В марте этого года он был задержан в пункте пропуска при въезде в Черногорию, а в августе экстрадирован в Российскую Федерацию.

В отношении обвиняемого по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.