Нью-Йорк, США, 25 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Телеканал HBO объявил о своём решении закрыть проект сериала «Бетти» (Betty) про девушек-скейтеров. Об этом 25 августа сообщает портал Deadline.

Скейтбординг

В официальном заявлении руководство HBO сообщило, что не планирует снимать третий сезон «Бетти» и поблагодарило команду проекта за проделанную работу, отметив её «бесстрашное исследование мира скейт-культуры Нью-Йорка». Созданием шоу руководила режиссёр Кристал Мосилль.

Для справки: сериал «Бетти» представляет собой подростковую комедию про скейтбординг. В основу шоу легла картина Мосилль «Скейт-кухня», которая вышла на экраны в 2018 году.