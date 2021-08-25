Кубинка, Московская область, 25 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» состоялась премьера бронеавтомобиля «Торос 4901». Об этом сообщается на сайте «Военное дело».

Voennoedelo.com Бронеавтомобиль «Торос 4901»

Стоит отметить, что броневик изготовлен исключительно из российских узлов и компонентов.

«Торос 4901» может десантироваться с воздуха на специальной платформе. Он предназначен для огневой поддержки войск, разведки, транспортировки личного состава (экипаж два человека, десант до восьми солдат в полной боевой выкладке) и грузов. Броневик оснащен пулеметом либо автоматическим гранатомётом.

Собран «Торос 4901» на шасси «БТР-60».

В качестве силового агрегата у бронеавтомобиля стоит турбированный дизельный двигатель. Его максимальная производительность составляет 136 «лошадей». Топливного бака боевой машины хватает на 1000 км пути. Максимальная скорость машины — 85 км/ч.

Ранее стало известно, что после 2023 года в российские войска ожидается поступление новой авиационной ракеты «Бронебойщик». Она предназначена для поражения наземных целей. Вооружать ею можно ударные и транспортно-штурмовые вертолеты, а также штурмовики Су-25 и другие военные самолёты.

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