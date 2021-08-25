Челябинск, 25 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 377 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 84 191 заразившегося. Выздоровели 73 010 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 7265 человек. Скончались от ковида ещё 22 гражданина, добавили в штабе.