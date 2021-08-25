Улан-Удэ, 25 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Дальневосточном федеральном округе снижены ставки по льготной программе покупки жилья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства строительства и модернизации ЖКХ Бурятии, ставка по «дальневосточной ипотеке» достигла 0,4%.

) Аркадий Зарубин Центр Улан-Удэ

При этом клиенты должны подтвердить доходы и занятость, получив выписку из Пенсионного фонда РФ. Как отмечается, по программе можно получить льготный кредит на строительство частного дома.

В программе могут принять участие молодые семьи или граждане в возрасте до 35 лет включительно, имеющие несовершеннолетнего ребёнка. Кроме того, на льготный кредит могут претендовать участники программы «Дальневосточный гектар», а также переехавшие в регионы ДФО из других субъектов страны в рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов.

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