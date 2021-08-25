Пхеньян, 25 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В июле 2021 года Северная Корея импортировала из Китая товары медицинского назначения на сумму $3 млн. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом) со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

Roman Harak Дружба Китая и КНДР

Согласно опубликованным данным, КНДР впервые за десять месяцев импортировала из Поднебесной лекарственные средства.

Известно, что основная часть импорта пришлась на таблетки. Об импорте вакцины от COVID-19 не сообщается.

В июле общий товарооборот между Северной Кореей и Китаем составил $20,92 млн, что на 48% больше по сравнению с июнем текущего года.

Импорт товаров из Китая в КНДР оценивается в $16,8 млн, а экспорт товаров из Северной Кореи в Поднебесную — в $4,12 млн. По сравнению с июнем 2021 года показатели выросли на 36,4% и 126,7% соответственно.