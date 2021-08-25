Экспорт товаров из КНДР в Китай за месяц составил $4,12 млн
Пхеньян, 25 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В июле 2021 года Северная Корея импортировала из Китая товары медицинского назначения на сумму $3 млн. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом) со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.
Согласно опубликованным данным, КНДР впервые за десять месяцев импортировала из Поднебесной лекарственные средства.
Известно, что основная часть импорта пришлась на таблетки. Об импорте вакцины от COVID-19 не сообщается.
В июле общий товарооборот между Северной Кореей и Китаем составил $20,92 млн, что на 48% больше по сравнению с июнем текущего года.
Импорт товаров из Китая в КНДР оценивается в $16,8 млн, а экспорт товаров из Северной Кореи в Поднебесную — в $4,12 млн. По сравнению с июнем 2021 года показатели выросли на 36,4% и 126,7% соответственно.