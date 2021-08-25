Элиста, 25 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 25 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 517 человек.

ИА REGNUM напоминает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Калмыкии остаётся сложной. За сутки выявили 103 новых носителя вируса SARS-CoV-2.