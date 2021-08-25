Саратов, 25 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Ранним утром 25 августа борт воздушной службы санитарной авиации Саратовской области взял курс с аэродрома города Вольска на родину пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии 3-летней девочки — в Екатеринбург, сообщает пресс-служба минздрава Саратовской области.

Minzdrav.saratov.gov.ru Служба саратовской санавиации эвакуирует пациента

Ребенка во время полета сопровождают медики. Девочка продолжит длительное лечение в детской больнице города Екатеринбурга. Транспортировка пострадавшей организована благодаря взаимодействию министерств здравоохранения Саратовской и Свердловской областей.

ИА REGNUM напоминает, в Вольском районе 20 августа на 154-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград произошло столкновение автомобиля «Лада Ларгус» с седельным тягачом «КамАЗ» и грузовым автомобилем «Вольво». В результате ДТП погибли пять пассажиров автомобиля «Лада Ларгус», среди которых двое детей в возрасте 10 и 16 лет. Выжила лишь 3-летняя девочка.

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