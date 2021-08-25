Москва, 25 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Москве в I полугодии 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт составил 1$5,38 млрд и увеличился на 31,5%, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

За последние два года несырьевой неэнергетический экспорт вырос в 1,5 раза: с $10,82 млрд в I полугодии 2019 года до $15,38 млрд в I полугодии 2021 года. Продукция Москвы поставляется в 175 стран — США, Казахстан, Белоруссия, Китай и др.

Почти 90% поставок за рубеж приходится на промышленную продукцию. Московские компании продают механическое оборудование и технику ($1,11 млрд), электрооборудование ($760,94 млн), пластмассовые изделия (($719,28 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, несырьевой неэнергетический экспорт Москвы с января по ноябрь 2020 года вырос на 35,2%

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