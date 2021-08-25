Тбилиси, 25 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 25 августа произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

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По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 09:31 по тбилисскому времени (08:31 мск). Эпицентр находился возле села Самеба в 25 километрах от города Ниноцминда и в 150 километрах от Тбилиси.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Квемо-Картли этим летом землетрясения случаются регулярно. Обычно их фиксируют возле села Самеба. В течение 17 августа там произошло три землетрясения, магнитуда которых доходила до 3,9. 18 августа в том же районе были подземные толчки магнитудой 4,2.