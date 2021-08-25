Элиста, 25 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 103 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб 25 августа. Это на один случай заражения больше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время госпитализация потребовалась для 873 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии остаются 35 человек. На самоизоляцию отправлены 4 344 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 27 592 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 24 176 носителей инфекции.