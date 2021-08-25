Ярославль, 25 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту избиения бригадой психиатрической помощи жительницы Ярославля. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видео избиения пациентки в лифте дома, где она проживала, появилось в социальных сетях.

«Возбуждены два уголовных дела по статье 115 часть 1 (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) и статье 128 часть 1 (Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь», — сообщили в следственном управлении Следственного комитета.

Сотрудники психиатрической больницы были сначала отстранены от работы, а потом уволены.