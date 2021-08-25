Нью-Йорк, США, 25 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Дженнифер Карпентер объяснила, как её героиня Дебра Морган «воскреснет» в девятом сезоне сериала «Декстер». Об этом 25 августа сообщает портал TVLine.

Цитата из к/ф «Золотая перчатка». реж Фатих Акин. 2019. Германия, Франция Маньяк выбрасывает расчлененный труп

«Я не думаю о ней как о призраке», — сказала Карпентер, добавив, что в продолжении шоу её персонаж будет чем-то вроде «эхо» или «неудобной правды» для Декстера Моргана. Актриса отметила, что Дебра вернётся, чтобы «преследовать, наказывать, заботиться, провоцировать и любить» своего брата.

Напомним, в новом мини-сериале, который станет прямым продолжением оригинального шоу «Декстер», главную роль вновь исполнит актёр Майкл Карлайл Холл. Ранее телеканал Showtime выложил в сеть фотографию со съёмок, на которой Холл запечатлён вместе сДжеком Олкоттом. Олкотт исполнит роль выросшего сына Декстера Моргана.