Москва, 25 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Центральном федеральном округе (ЦФО) России в ночь на 25 августа были зафиксированы первые заморозки, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Заморозки

«Минувшая ночь в Центральной России стала по-осеннему холодной и ознаменовалась первыми осенними заморозками, зарегистрированными двумя метеостанциями», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в Лесном Заповеднике Тверской области минимальная температура составила — 0,2 градуса, в Демидове Смоленской области — 0 °C.

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

При этом, по словам синоптика, в Москве впервые за последние 82 дня температура воздуха опустилась ниже +10 градусов, минимальное значение составило +8,2 °С, что соответствует сентябрьской климатической норме.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в Москве 25 августа будет погожий, но прохладный день.

Большую часть дня столичный регион будет оставаться под опекой относительно погожего и прохладного гребня антициклона, а вечером скажется влияние теплого атмосферного фронта с юго-запада, откуда потянутся слоисто-дождевые облака.

В столице, по данным метеорологов, ожидается облачная с прояснениями погода, вечером дождь, воздух прогреется до 20 градусов выше нуля.

Читайте также: Температура в Центральной России опустится ниже +5 °C предстоящей ночью