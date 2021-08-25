Киев, 25 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 727 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 августа свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 276 590.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 20 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 53 521.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 2 202 149 человек.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 692 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.