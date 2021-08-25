Элиста, 25 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Чрезвычайный уровень пожароопасности сохранится в Лаганском и Черноземельском районах Калмыкии. Сообщение об этом появилось на сайте регионального управления МЧС России.

LuidmilaKot Жара

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

По данным спасателей, такая обстановка в республике сохранится с 25 по 27 августа. В эти дни гражданам запрещено разводить костры, а также пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Жителям Калмыкии также следует быть внимательными к своему самочувствию в жаркую погоду.