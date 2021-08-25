Москва, 25 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В 2020 года внутренняя миграция в России оказалась наиболее низкой за последние девять лет, составив 3,52 млн человек, что на 13% меньше, чем в 2019 году (4,04 млн). Это 25 августа следует из данных Росстата, которые приводит РБК.

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Отмечается, что в минувшем году жители России наиболее часто совершали переезды с севера на юг и с востока на запад.

По данным Росстата, больше всего людей переехало в Севастополь (миграционный прирост на 10 тысяч населения составил 184,7), в Ленинградскую (145,8) и Калининградскую области (80,5), в Адыгею (51,1), Московская область (39,9), Краснодарский край (37,8), Тюменская область (35,2), Ингушетию (33,5), Крым (21,2) и Калужскую область (20,3).

В то же время, отмечается, что наибольший отток населения в 2020 году был зафиксирован в Чукотском автономном округе (-177,4), Магаданской области (— 67,4), республике Коми (-56,9), Мурманской области (-53,9), Еврейской автономной области (-44,7), Северной Осетии (-42,7), Хабаровском крае (-40,5), Томской (-39,4) и Омской областях (-38,7), и в Забайкальском крае (-38,5).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа стало известно, что в первые шесть месяцев 2021 года в Свердловской области почти на 48% увеличилась естественная убыль населения, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.