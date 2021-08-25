Новосибирск, 25 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области оформлено уже более 227 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал. Более 80% семей из числа владельцев маткапитала уже распорядились средствами (полностью или частично). Об этом сообщило региональное отделение Пенсионного фонда России (ПФР).

ИА REGNUM Материнский капитал

«11 тысяч семей на сегодняшний день приняли решение получать средства материнского (семейного) капитала «на руки» в виде ежемесячных выплат», — уточнили в ПФР.

Напомним, ежемесячная выплата из средств материнского капитала предоставляется семьям с невысоким доходом (не более 26 108 рублей на одного члена семьи в текущем году), в которых второй ребенок появился в период с 1 января 2018 года, и осуществляется до достижения ребенком трёх лет, при этом первый выплатной период рассчитан на год.