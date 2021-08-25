Варшава, 25 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Миграционный кризис на белорусско-польской границе является якобы «полностью рукотворным и управляемым Белоруссией». Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга в пункте пограничного пропуска в Кузьнице 24 августа.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«В нашем распоряжении оказались рекламные объявления туристических агентств, которые проводят организованную кампанию по привлечению иракских граждан на территорию Белоруссии. В Белоруссии их на спецтранспорте привозят на границу с Польшей. Здесь белорусские службы заставляют их пересекать белорусско-польскую границу», — сказал Матеуш Моравецкий.

По словам польского премьер-министра, полученная информация доказывает то, что миграционный кризис, который в последние месяцы возник на границе Белоруссии с рядом стран ЕС — Польшей, Литвой и Латвией, является искусственным.

«Это целенаправленная атака на Евросоюз», — подчеркнул Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.