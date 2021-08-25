Красноярск, 25 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 441 случай заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 102 431. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Пихтарь Виктор Дмитриевич Норильск

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Лидируют в регионе по суточным заражениям города Норильск и Шарыпово, а также Ужурский район.

Из 441 случая заражения в краевой столице был зафиксирован 81 (темп прироста 0,3%), в Норильске — 50 (1,0%), в Шарыпово — 39 (2,2%), в Ачинске — 25 (0,4%), в Лесосибирске — 20 (0,9%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Ужурском — 35 (2,7%), Кежемском — 19 (1,6%), и Емельяновском — 16 (0,7%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взят 3081 человек, снят с наблюдения — 3381. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 37 131 (-300) человек.

За последние сутки в регионе проведено 7650 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 459 717.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирусная инфекция унесла жизни 21 человека.