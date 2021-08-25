Амурская область, 25 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Во время подъёма воды в реке Селемджа троих жителей села Февральское в Амурской области чуть не унесло потоками воды. Им спас жизнь лейтенант внутренней службы МЧС Евгений Упорин. Он награждён медалью «За спасение погибающих на водах», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС России по Иркутской области Паводок

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Вода 6 августа неслась по центральной улице села Февральское бурным потоком и сбила с ног женщину, которая едва успела ухватиться за ветки дерева. Двое мужчин, которые хотели прийти к ней на помощь, сами едва держались в потоках воды. С начала с помощью верёвки спасатели вытащили из воды двоих мужчин, а потом Евгений Упорин, рискуя своей жизнью, помог выбраться из потока женщине.

«Была опасность, что она захлебнется. Голова пострадавшей то показывалась над водой, то исчезала — такой бурный поток несся по Селемдже. Ситуация была критическая: женщина держалась за веревку из последних сил, в любую секунду она могла оказаться в основном русле реки, а это верная гибель. Выбора не было, и времени на раздумья о возможных последствиях лично для меня тоже не было. Человеку угрожала смертельная опасность — я обязан сделать все, чтобы помочь. Это одна из заповедей спасателей. И потом, как бы я смотрел в глаза своим сыновьям», — рассказал лейтенант внутренней службы Евгений Упорин.

Спасая женщину, он рисковал — вода в любой момент могла сбить его с ног. Сотрудник МЧС протянул руку женщине, когда у нее уже совсем не осталось сил сопротивляться течению. Два метра, на которые лейтенанту нужно было оттащить женщину, чтобы спасти, он называл самыми трудными в жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в Амурской области резко поднялась вода в реке Уркан. Участок дороги возле реки подтоплен в трёх местах, уровень воды выше 600 см. Продолжает подниматься вода нескольких участках рек Зея, Амур, Селенджа, Тында, Томь, Большой Невер, Белая, Архара и Нора.