Сотрудник МЧС спас троих людей, тонувших во время паводка в Приамурье
Амурская область, 25 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Во время подъёма воды в реке Селемджа троих жителей села Февральское в Амурской области чуть не унесло потоками воды. Им спас жизнь лейтенант внутренней службы МЧС Евгений Упорин. Он награждён медалью «За спасение погибающих на водах», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Вода 6 августа неслась по центральной улице села Февральское бурным потоком и сбила с ног женщину, которая едва успела ухватиться за ветки дерева. Двое мужчин, которые хотели прийти к ней на помощь, сами едва держались в потоках воды. С начала с помощью верёвки спасатели вытащили из воды двоих мужчин, а потом Евгений Упорин, рискуя своей жизнью, помог выбраться из потока женщине.
Спасая женщину, он рисковал — вода в любой момент могла сбить его с ног. Сотрудник МЧС протянул руку женщине, когда у нее уже совсем не осталось сил сопротивляться течению. Два метра, на которые лейтенанту нужно было оттащить женщину, чтобы спасти, он называл самыми трудными в жизни.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в Амурской области резко поднялась вода в реке Уркан. Участок дороги возле реки подтоплен в трёх местах, уровень воды выше 600 см. Продолжает подниматься вода нескольких участках рек Зея, Амур, Селенджа, Тында, Томь, Большой Невер, Белая, Архара и Нора.