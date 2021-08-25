Белград, 25 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Женская сборная России досрочно вышла в 1/8 чемпионата Европы по волейболу. Об этом сообщает ИА REGNUM.

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Выход российских волейболисток произошёл благодаря победе сборной Бельгии над командой Боснии и Герцеговины в матче четвёртого тура группового этапа.

Бельгийские спортсменки победили со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 25:15) и поднялись на второе место в группе А. Благодаря этому результату сборная России гарантированно попадает в первую четвёртку группы А, что даёт право выступить в 1/8 финала.

25 августа российские волейболистки сыграют против команды Сербии, которая является действующим чемпионом Европы.