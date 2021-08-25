Ростов-на-Дону, 25 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2021 года потушили 447 природных пожаров, что на 73% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Травяные пожары на Алтае

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Общая площадь возгораний, которые произошли в Ростовской области, составила 57,8 гектара. Этот показатель также ниже прошлогоднего — на 79%. На положительную статистику оказали влияние благоприятные погодные условия.

Однако донские синоптики предупреждают о том, что расслабляться нельзя. Бдительность следует проявить в течение двух ближайших месяцев. На Дону в первые осенние месяцы будет высок риск возникновения крупных лесных и ландшафтных пожаров с возможным переходом огня на населённые пункты.

К пожароопасному периоду в Ростовской области были подготовлены 17 тыс. человек и более 2 тыс. единиц специальной техники.