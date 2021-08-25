Тбилиси, 25 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Грузия в период с 1 мая по 24 августа отправила на экспорт 28,7 тыс. тонн персиков и нектаринов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза страны.

Персик

По данным ведомства, стоимость вывезенной за рубеж продукции составила $6,9 млн, что на 36% больше прошлогоднего показателя. Большая часть урожая была продана в Россию — 18,9 тыс. тонн или 66% от общего объема продукции.

Также фрукты были вывезены в Армению (8,2 тыс. тонн), на Украину (768 тонн) и в другие страны.

Стоит отметить, что правительство Грузии проводит программу поддержки сельского хозяйства в стране. Для фермеров упростили процедуру оформления документов для экспорта продукции, а также в стране увеличили число холодильных хозяйств для сохранения урожая.