Ярославль, 25 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Причиной смерти первого секретаря Ярославского обкома КПРФ, председателя фракции в облдуме и кандидата в депутаты Госдумы России Александра Воробьёва стало осложнение после коронавируса. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Александр Воробьев

«К сожалению, не смотря на все усилия специалистов госпиталя ветеранов войн, спасти Александра Васильевича Воробьева не удалось. Тяжелая ковидная инфекция дала серьезные осложнения и организм справиться с ней не смог. Неоднократно врачи госпиталя консультировались с крупными федеральными центрами, в частности были задействованы специалисты главного военного клинического госпиталя им. Бурденко, а так же Клинического центра им. Сеченова, которые подтвердили правильность выбранной ярославскими коллегами тактики лечения. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Воробьева», — рассказали в департаменте здравоохранения.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM соратники по партии, даже находясь в больнице Александр Воробьёв занимался политической и депутатской работой, живо интересовался проблемами избирателей и искал пути их решения.