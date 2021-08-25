Вашингтон, 25 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Жители США и Канада пожаловались на неполадки в работе сервиса потокового видео Netflix, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Matthew Keys Netflix

Отмечается, что пользователи испытывают трудности с просмотром видео — 36% жителей США пожаловались на проблемы с подключением.

Вместе с тем большая часть пользователей из Канады (75%) отметили неполадки в работе сайта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пользователи в США столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon.

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