Екатеринбург, 25 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге похитили у жителей 6,2 млн рублей всего за три дня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в городском УМВД.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Мошенники

Мошенники обманули 61-летнего горожанина на 3,5 млн рублей. Злоумышленники представились работниками банка. Мужчина перевёл деньги со своего счёта, а также оформил два кредита — эти средства он тоже передал аферистам.

Похожие случаи произошли в эти дни ещё с рядом горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловская пенсионерка отдала мошенникам более 1,5 млн рублей.