Севастополь, 25 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Севастополе собрать в школу мальчика-первоклассника обойдётся в среднем в 18,2 тыс. рублей, для девочки — 22,5 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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В Крыму родителям мальчика-первоклассника на минимально необходимый набор к школе придется потратить 15,5 тыс. рублей, собрать в школу девочку обойдется дороже — 21,6 тыс. рублей.

Среднюю стоимость «набора первоклассника» оценили специалисты «Крымстата», опираясь на цены в июле. В набор вошли школьная форма, канцтовары, необходимые учебные материалы, сообщил «Новый Севастополь».

Севастополь оказался на третьем месте в Южном федеральном округе по стоимости «набора первоклассника» — первое и второе места достались соответственно Краснодарскому краю и Республике Адыгея.