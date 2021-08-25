Москва, 25 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы «Семейная ипотека» до 2024 года, сообщается 25 августа на сайте правительства.

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«По поручению президента (России Владимира Путина) правительство продлило действие программы «Семейная ипотека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что право на получение льготной ипотеки родители получат уже при рождении первенца. До этого такая возможность появлялась у родителей двух и более детей.

Семейная ипотека позволяет получить кредит на покупку жилья под 6% годовых. При этом использовать средства можно не только для приобретения квартиры, но и для строительства частного дома. Лимит средств на выдачу кредитов будет увеличен в два раза и составит 1,7 трлн рублей.

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