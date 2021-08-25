Москва, 25 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действие программы «Семейная ипотека». Об этом 25 августа сообщает сайт правительства России.

Nalog.ru Михаил Мишустин

Действие программы, по которой семьи смогут получить кредит по льготной ставке до 6% годовых, продлевается до 2024 года.

«По поручению президента правительство продлило действие программы «Семейная ипотека». Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», — рассказали в правительстве.

Ранее Мишустин сообщал, что правительство вдвое увеличит лимит средств по этой программе, чтобы обеспечить изменения — до 1,7 трлн рублей. Кроме того, на семейную ипотеку смогут претендовать уже при рождении первенца.