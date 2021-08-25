Ханты-Мансийск, 25 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (36 случаев), сообщает 25 августа региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 154 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 25 августа в Югре зарегистрировано 69 639 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 65 765 человек, 1045 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).