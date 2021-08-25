25 августа 2021 | Время чтения 5 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что стараться стать только анти-Россией губительно для Украины.

Оксана Переможенко, , 10:44 — REGNUM Стараться стать только анти-Россией губительно для Украины, заявил 24 августа второй украинский президент Леонид Кучма. Кучма, высказываясь по случаю 30-летния независимости Украины, которое на Украине празднуют 24 августа, напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что нынешние украинские власти фактически строят анти-Россию. Экс-президент Украины назвал такую стратегию угрожающей, причём угрожающей именно украинцам, а не для России. Потому что развиваться нельзя «только на негативе», «только чтобы «не как у них».

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление бывшего президента Украины обсудили читатели телеграм-канала «Наглый», многие из которых напомнили, что когда-то Леонид Кучма написал книгу, которая называется «Украина — не Россия», и таким образом он как бы и запустил этот «тренд» анти-России.

«Мудрые слова, и дядька мудрый. Жаль, что мудрость сегодня не в тренде у украинской политики», — отреагировал на словам Кучмы автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«Какой он мудрый? Хитропопый. Сам-то какую политику вёл? С кого вся эта ненависть начиналась?» — написала Лариса Юрьевна.

Леонид Кучма President.gov.ua

«Ага, мудрый, особенно книженка у него получилась «хорошая», прям такая объединяющая: «Украина — не Россия», — добавил Сергей Б.

«Это очевидно на самом деле. Любой антипод, ограниченный этой ролью, обречён. Но текущая власть уже загнала себя в эти рамки, и лично я не верю, что они принесут что-то хорошее или будут пытаться выбраться из этой колеи», — отметил Джек.

«Ну из-за таких его речей и сделал запад первый майдан в 2014-м, когда страна подниматься стала. Потом застой при Юще (Ющенко — О. П.). Потом взлёт при Яныке (Януковиче — О. П.) и снова майдан. Совпадение? Не думаю», — отреагировал Александр.

«Этот «мудрый» сам и запустил проект «Украина — не Россия», который и перерос в «Украину — анти-Россию», — добавила Людмила Николаевна.

«Пенсионеры — самые мудрые, особенно если пенсия государственная!» — пишет Oleh Z.

«Мудрый Кучма — это как красивый Квазимодо. Дегенерат, который стал президентом в один день с Лукашенко. Но, в отличие от последнего, запомнился исключительно разграблением страны друзьями и кумовьями да украинизацией», — отметила Sofia M.

«Этот «мудрый» все плохое и начал», — отреагировала Инна П.

«Творец выражения «Украина — не Россия»…» — написал Stas.

«Этот мудрый дядька — крестный отец украинской мафии. Где он был со своей мудростью, когда вся власть была в его руках? На фоне обкуренных дебилов легко быть мудрым», — написала Наталия.

Виктор Черномырдин, Кучма. 1999 Александр Стручков

«Всё они понимают, наши политики, просто под крики «слава Украине» легче и проще воровать», — добавил egoriann.

«Завтра он переобуется без всяких проблем», — пишет Valeriy O.

«Кто мудрый?! Кучма? Сам с американскими хозяевами этот бардак строил и кто это виноватый?!» — смеется Андрей.

«Ну да, ну да… Мудрый дядька, запустивший тренд Украины-анти-России своей книгой…» — добавил Semper I.

«Россия потеряет Украину… Страшно. А вот Украина потеряет Россию — это не страшно… Это смертельно», — написал Алексей 2424.

«Молодец, Леонид Данилович! Правильно сказал! Только зачем книгу «Украина — не Россия» написал?» — недоумевает Денис.

«Много лет политику строили свою на противопоставлении. И тот же Кучма. Хотя за него голосовали как за человека, который был за сотрудничество, добрососедские отношения с Россией. Это ж ужас, если определение страны через отрицание и противопоставление, и на этом многие десятилетия строилась государственная политика. Семена были посеяны ещё тогда, при Кравчуке и Кучме», — пишет Irina V.

«Старый лицемер на пенсии прозрел. А ведь это с его пинка запустилась карусель — Украина — не Россия», — отметил merkury-1.

«Мудрый дядька» заложил экономический фундамент того, что происходит сейчас. Он выстроил то бытие, которое определяет сегодняшнее сознание», — отметил Игорь П.

«Это не при Кучме случайно шахты и заводы на металлолом начали вырезать? Зато сейчас правильный!» — отреагировал Vi Kom.

«Поздновато он понял», — написала Марина С.

«А где была его мудрость, когда при нём разворовали все??? Он все про*рал в то время, как Лукашенко в Беларуси оставил все советское в рабочем состоянии», — пишет Irena T.

«Он давно в политике, ему виднее… Закалённый Союзом и 90-ми, он чует перемены…» — отметила Анжела.

Леонид Кучма President.gov.ua

«Его окошко Овертона называлось «Украина — не Россия». И оба срока пилил наследие. Не стоит восхищаться», — отметил Александр Г.

«Первый сказал «Украина — не Россия». И чего на зеркало пенять, коли рожа кривая?» — написала Любовь.

«Надеюсь, этот мудрый дядька расскажет, как лично он из Украины лепил анти-Россию? А зять со своими СМИ ему в этом помогал?» — написал ВМ.

«Попытка создать новую, никогда не существовавшую «идентичность» путем отказа от своего подлинного прошлого — от своего русского происхождения, от веры, от русской национальности, от языка, от братских и родственных связей. Новая, придуманная национальность с нелепым по смыслу названием «украинцы» («окраинцы»?); новый искусственный язык; новая вера — не от Бога, а от политики. И «родственники» новые — из тех, кто уже много веков смотрит на эту землю с вожделением, пытается захватить её и присвоить. Результат — независимость Украины от себя самой, но не от внешнего управления», — подытожил Игорь Н.

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