С начала 2021 года калужанам оформили ипотечных кредитов на 19 млрд рублей
Калуга, 25 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Жители Калужской области за шесть месяцев 2021 года оформили почти семь тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 19,3 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2020 года количество договоров выросло в 1,4 раза, а общая сумма оформленных ипотечных кредитов — в 1,7 раза. Об этом 25 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Лариса Захарова.
По её словам, развитию ипотеки в области способствовали льготная госпрограмма и привлекательные ставки по жилищным кредитам. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным населению Калужской области, в июне 2021 года составила 7,17%, годом ранее она находилась на уровне 7,58%. «В среднем жители региона в первом полугодии 2021 года оформляли ипотеку в размере 2,8 млн рублей на срок около 20 лет», — отметила Лариса Захарова.
На начало июля 2021 года доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней в Калужской области, как и в целом по Центральному федеральному округу, составила порядка 0,8%.