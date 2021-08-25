Калуга, 25 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Жители Калужской области за шесть месяцев 2021 года оформили почти семь тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 19,3 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2020 года количество договоров выросло в 1,4 раза, а общая сумма оформленных ипотечных кредитов — в 1,7 раза. Об этом 25 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Лариса Захарова.

Cbr.ru Жители Калужской области за шесть месяцев 2021 года оформили почти семь тысяч ипотечных кредитов

По её словам, развитию ипотеки в области способствовали льготная госпрограмма и привлекательные ставки по жилищным кредитам. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным населению Калужской области, в июне 2021 года составила 7,17%, годом ранее она находилась на уровне 7,58%. «В среднем жители региона в первом полугодии 2021 года оформляли ипотеку в размере 2,8 млн рублей на срок около 20 лет», — отметила Лариса Захарова.

На начало июля 2021 года доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней в Калужской области, как и в целом по Центральному федеральному округу, составила порядка 0,8%.