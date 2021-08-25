Многоэтажный дом-долгострой в Чебоксарах ушёл с молотка за 279 млн рублей
Чебоксары, 25 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве строительной компании «СУОР» определён потенциальный покупатель недостроенного дома в микрорайоне Садовый. Интерес к долгострою проявило чебоксарское общество «Волгастройдевелопмент», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.
На торги выставлялся объект незавершённого строительства площадью 1754,4 кв. метра, расположенный в Чебоксарах в третьем микрорайоне по улице Б. Хмельницкого (позиция 15). Степень готовности дома оценивалась в 80%. В состав лота также входит земельный участок площадью 9544 кв. метров.
Согласно публичной кадастровой карте, участок предназначен «для строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома в 6−16 этажей поз. 15».
В документе отмечается, что предложение о заключении договора купли-продажи направлено единственному участнику торгов — обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Волгастройдевелопмент», цена предложения — 279 млн рублей.
Отметим, что на данных торгах начальная цена лота составляла 279 млн рублей, на предыдущих торгах стартовая цена составляла 310 млн рублей.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Волгастройдевелопмент» зарегистрировано в феврале 2006 года с уставным капиталом в 80 млн рублей. В настоящее время место «прописки» — город Чебоксары. По последним сведениям, участниками в равных долях являются Владимир Саперов и Дмитрий Нагорнюк. Указанный основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.
Как сообщало ИА REGNUM, ООО «СУОР» признано банкротом в мае 2019 года. Общество зарегистрировано в 2000 году с уставным капиталом в 163 863 290 рублей. Компания являлась застройщиком микрорайона Садовый (Богданка) в Чебоксарах.