Чебоксары, 25 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве строительной компании «СУОР» определён потенциальный покупатель недостроенного дома в микрорайоне Садовый. Интерес к долгострою проявило чебоксарское общество «Волгастройдевелопмент», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Строительство многоэтажного дома

На торги выставлялся объект незавершённого строительства площадью 1754,4 кв. метра, расположенный в Чебоксарах в третьем микрорайоне по улице Б. Хмельницкого (позиция 15). Степень готовности дома оценивалась в 80%. В состав лота также входит земельный участок площадью 9544 кв. метров.

Согласно публичной кадастровой карте, участок предназначен «для строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома в 6−16 этажей поз. 15».

В документе отмечается, что предложение о заключении договора купли-продажи направлено единственному участнику торгов — обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Волгастройдевелопмент», цена предложения — 279 млн рублей.

Отметим, что на данных торгах начальная цена лота составляла 279 млн рублей, на предыдущих торгах стартовая цена составляла 310 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Волгастройдевелопмент» зарегистрировано в феврале 2006 года с уставным капиталом в 80 млн рублей. В настоящее время место «прописки» — город Чебоксары. По последним сведениям, участниками в равных долях являются Владимир Саперов и Дмитрий Нагорнюк. Указанный основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «СУОР» признано банкротом в мае 2019 года. Общество зарегистрировано в 2000 году с уставным капиталом в 163 863 290 рублей. Компания являлась застройщиком микрорайона Садовый (Богданка) в Чебоксарах.