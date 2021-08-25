Москва, 25 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Москве будут обеспечены правопорядок и общественная безопасность на XIV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Спасская башня»

Мероприятие пройдёт на Красной площади с 27 августа по 5 сентября, на нём выступят 19 военно-оркестровых коллективов, которые представят различные страны.

В пресс-службе рассказали, что перед открытием фестиваля территорию обследуют взрывотехники ОМОН, проверив наличие взрывоопасных предметов. Далее сотрудники Росгвардии будут ежедневно проверять объекты фестиваля на предмет антитеррористической защищенности, осуществлять охрану периметра, а также патрулировать прилегающие территории.

Ожидается, что фестиваль «Спасская башня» в Москве посетят до 100 тыс. человек.