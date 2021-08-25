Токио, 25 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Россия и Япония за первые шесть месяцев 2021 года нарастили оборот товаров на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такими данными располагает Японская ассоциация по торговле с РФ и новыми независимыми государствами.

S Solomonov Флаги России и Японии

За полгода объём российско-японской торговли составил около $9,7 млрд. При этом поставки из Японии в Россию увеличились на 35,4% и составили $3,8 млрд, а из России в Японию — на 9%, до $5,9 млрд.

Например, с января по июнь доход Японии от поставок в Россию новых и подержанных автомобилей вырос соответственно на 19% и 38,8%. Для России выросла прибыль от поставок нефти и сжиженного природного газа в Японию. Увеличение составило 12,7% и 10,4% соответственно.

Ранее пандемия коронавируса привела к снижению товарного оборота России и Японии. По итогам 2020 года его объём сократился на 22,8% относительно 2019 года и составил около $16,6 млрд.

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