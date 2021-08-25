Владикавказ, 25 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Сотрудников органов власти Северной Осетии призвали пройти вакцинацию от коронавируса. Врио главы республики Сергей Меняйло поручил подготовить доклад о числе привитых работников аппарата правительства. Об этом стало известно по итогам очередного заседания оперативного штаба, которое состоялось 24 августа.

Фото министерства здравоохранения Калужской области Вакцинация от коронавируса

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«Это касается всех должностных лиц, начиная от сотрудников министерств и заканчивая министрами. Начинать надо с себя», — цитирует Меняйло портал «15-й Регион».

По словам Меняйло, должностные лица правительства должны подавать пример своими действиями жителям региона. Пока в РСО-Алании показатель привившихся практически в два раза ниже, чем в среднем по России. Врио главы республики поручил руководителю своей администрации Ибрагиму Гобееву доложить о доле привитых сотрудников органов власти.