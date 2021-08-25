25 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Цинь Шихуан, , 10:53 — REGNUM Политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян выпустил свою новую аналитическую передачу «Смысл игры», в которой разобрал взаимосвязь таких, казалось бы, несвязанных явлений, как взятие «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под контроль Афганистана и коронавирусная истерия с ее насильственной вакцинацией и безумными локдаунами по поводу и без.

Франсиско Рибальта. Грешная душа. 1610

По словам эксперта, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли Афганистан не потому, что они великие «молодцы», а потому что им это позволили Соединенные Штаты, уже около 20 лет вынашивающие стратегию глобального хаоса — погружения в неразвитие большей части развивающегося мира во имя обеспечения собственной гегемонии. Для этих целей США что исламизм, что нацизм, что все формы дебилизации и обескультуривания населения, что коронавирус — хороши.

Коронавирус и идущая за ним цифровизация, утверждает политолог, это тоже элемент этого процесса, направленного на атомизацию и раздавливание населения, изъятие у него человечности или души, кому как угодно. Процесс настолько серьезный, что впору говорить о реликтовой человечности, которую уничтожают и превращают в постчеловечество. Так что ни о каком провале США в Афганистане или на поприще борьбы с коронавирусом речи не идет. Речь идет о последовательной реализации старого плана.

Вывод войск США из Афганистана

Зрители передачи на YouTube обменялись своими мнениями касательно передачи, а также выразили свои мысли о происходящем и увиденном.

«Уже по тому, как это все ломанулось и как мировые СМИ освещали события в Афганистане, видно было, что это не ошибка, это зловещий замысел. Кургинян полностью прав», — заявил пользователь Sloelolog.

«Мне ситуация напоминает клещи: с одной стороны — исламский радикализм, с другой — либеральный фашизм. Полностью согласна про общество потребления, это был сыр в мышеловке», — отмечает Ольга Д.

«Был удивлен тем, что некие эксперты, да и остальные люди, считали вывод американцами войск из Афганистана провалом. Это ж старая как мир схема: военный контингент в каком-либо регионе нужен для сдерживания условных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до того момента, когда возникнет потребность резко нарастить там хаос. И тогда делается «как бы» отступление, которое на самом деле и было целью всей операции изначально», — заметил Станислав Матяшов.

«А околовластные политологи, прям как дети малые, радуются талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хотя очевидно, что ситуация один в один как в Сирии с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Опять американцы бегут, оставляя склады с оружием. В свое время в Ираке ведь было точно так же. Неужели трудно просто посмотреть новости за тот период и сложить два плюс два», — недоумевает Иванов П. А.

«Да, бархатные революции на Ближнем Востоке, Майдан на Украине, Болотная в Москве — это все одинаковые технологии сеяния хаоса в стране противника. В Афганистане каждый генерал в очередном городе говорил, что действует какой-то заговор. Слишком быстро сдавали города. Потом начали говорить о спящих ячейках исламистов. Теперь хаос на границе с Россией (плюс к Украине)», — подметил Павел Петруль.

«Американцы не настолько тупые, как многие квасные патриоты у нас стараются это представить. Они последовательно хаотизируют мир, в Ливии, Сирии, теперь в Афганистане. И ведь даже несмотря на провал в Сирии, кольца хаоса тем не менее сжимаются вокруг наших границ. И, к сожалению, Россия в нынешнем виде на противодействие этим угрозам не способна», — заявил Константин Багрицкий.

«Про ковид и свержение Трампа — точно в точку! Все эти кренделя были задуманы, чтобы поменять правила голосования незаконно, под видом беспокойства о народе (с чего бы это?!), чтобы, не дай Бог, не заболели при голосовании (!!!). Самое страшное, что большинство американцев не включили мозги, а тупо подчинились, без вопросов», — добавил Blue Yellow.

Выборы в США (сс) Phil Roeder

Многие отреагировали и на тезис Кургиняна о том, что пора людям перестать наивно полагать, будто бы глобальные элиты пытаются спасать человечество на свой лад, пусть даже и способом, который не нравится «спасаемым». На самом же деле «спасаемых» пытаются уничтожить.

«Я всегда подсознательно чувствовала антизаботу о человечестве, однако пандемия, в кавычках, открыла мне глаза, и я полностью уверилась в том, что была права», — добавила Любовь Тиликова.

Пользователи обеспокоены, что процессы, проходящие как в России, так и за рубежом, могут по итогу привести к «апокалиптическим» последствиям, где не будет места ни России, ни человечеству в том виде, в котором оно существует.

Примечательно также, что среди комментаторов под передачами Кургиняна не так много «квасных» патриотов-шапкозакидателей или же сторонников «жидомасонского» заговора, которых хлебом не корми — дай все объяснить через примитивную теорию заговора. В то время как реальность состоит и из заговоров, и объективных процессов, а самое главное, заговоры в реальности не остаются тайным уделом заговорщиков, а опираются на реальные научные и концептуально-идеологические наработки, с которыми всегда можно знакомиться.