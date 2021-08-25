Новосергиевский район, Оренбургская область, 25 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Новосергиевском районе Оренбургской области по результатам проверки на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства к административной ответсвенности привлекли частную компанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Коррупция

По данным ведомства, ранее представитель организации и полицейский понесли уголовное наказание за взяточничество. Правоохранителю были переданы деньги, предполагающие в ответ беспрепятственную транспортировку грузов с превышением допустимой массы без получения специальных разрешений. Оба фигуранта уголовных дел приговорены к лишению свободы.

Кроме того, в отношении организации возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). По результатам его рассмотрения суд назначил штраф в размере 1 млн рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.