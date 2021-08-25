Ярославль, 25 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий выразил соболезнования родным, близким и друзьям лидера обкома КПРФ, депутата Александра Воробьёва. Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат и кандидат в депутаты Госдумы скончался 25 августа в ковид-госпитале.

Ярославская областная дума

«Скорбная весть пришла сегодня. Не стало депутата Ярославской областной Думы, лидера фракции КПРФ, моего коллеги Александра Васильевича Воробьева. Александр Васильевич, несомненно, был одним из самых ярких политиков Ярославской области. Он прошел путь от общественного активиста до регионального парламентария. Начал свою политическую карьеру еще в далеком 1978 году, став помощником народного депутата в Мурманской области. Александр Васильевич всегда и на всё имел свое собственное мнение, занимал твердую позицию и не отступал от своих принципов. Несмотря на зачастую противоположные убеждения, на разные политические взгляды, к нему прислушивались коллеги-депутаты. Он сам делал всё, чтобы его голос был слышен и, главное, услышан. Приношу глубочайшие соболезнования родным, близким и всем, кто знал и уважал Александра Васильевича», — сказал Михаил Боровицкий.

Александр Воробьёв был госпитализирован 9 августа. До этого около недели болел дома. У него было 60% поражения лёгких.