Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. На фестивале CinemaCon студия DC и Warner Bros. показали короткометражный фильм про создание кинокомикса «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза. Об этом 25 августа сообщает портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Короткометражка начинается с того, как Брюс Уэйн идёт под зловещую музыку по Готэму, в котором царит хаос. В одной из сцен Роберт Паттинсон обращает внимание, что «по какой-то причине Бэтмен всегда был одним из главных персонажей 20-го века» и заявляет, что новая картина будет «радикально» отличаться от предыдущих адаптаций комикса.

Мэтт Ривз в свою очередь сказал, что он снимает «эмоциональный фильм» о Бэтмене, режиссёр подчеркнул, что сюжет его ленты не будет рассказывать историю становления персонажа. DC также показала новый трейлер, в котором актёр Энди Серкис впервые предстал в образе дворецкого Альфреда Пенниуорта.

Премьера кинокомикса запланирована на 3 марта 2022 года. В новом «Бэтмене» также снимаются Зои Кравиц (Женщина-кошка), Джеффри Райт (комиссар Джеймс Гордон), Колин Фаррелл (Пингвин) и другие известные актёры.